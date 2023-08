Rientrate a casa le quattro famiglie di Bisuschio evacuate dopo la caduta di rocce in via D’Azeglio

Sono rientrate nelle proprie abitazioni le quattro famiglie di Bisuschio che erano state allontanate lunedì sera dopo la caduta di un grosso masso dal versante montano in via Massimo D’Azeglio.

«Questa mattina il geologo ha consegnato la relazione in cui si evidenzia che non esistono ulteriori pericoli di distacco di materiale roccioso e dunque è stato possibile per i nostri concittadini rientrare a casa in sicurezza dopo un paio di notti passate in albergo – spiega il vicesindaco Angelo Conti che ha seguito tutta la vicenda – Al momento la palazzina che ospita tre famiglie e la villetta interessate dall’evacuazione di lunedì sera sono in sicurezza. Solo una piccola pertinenza, dove ci sono un magazzino e alcuni posti auto è interdetta all’utilizzo ma abbiamo già avviato le procedure necessarie per intervenire».

Dal sopralluogo del geologo è risultato che le reti paramassi che proteggono le abitazioni non sono state danneggiate, e che la roccia precipitata in via D’Azeglio si è staccata a lato delle protezioni esistenti, all’altezza dell’ultimo pilone che sostiene la rete. «Il geologo ha proposto di proseguire con la rete già esistente per proteggere anche la pertinenza che è al momento interdetta. Abbiamo già avviato l’iter per ottenere i contributi regionali e abbiamo contattato una ditta specializzata per avere i preventivi per l’intervento».

Emergenza rientrata dunque e il vicesindaco Conti ci tiene a ringraziare tutti: «Devo ringraziare di cuore tutti coloro che sono intervenuti, a partire dai Vigili del fuoco di Varese e dai Carabinieri di Arcisate, ma anche il Nucleo mobile di pronto intervento della Protezione civile, la Polizia locale e l’Ufficio tecnico del Comune che hanno lavorato con grande efficienza. Un grazie anche ai cittadini coinvolti che sono stati estremamente collaborativi e anche nel disagio della situazione che si è creata sono stati tutti corretti ed educati. Una cosa non scontata».