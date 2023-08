Riparte Vedano Corsi, ancora qualche giorno per presentare candidature e nuove proposte

L’Amministrazione comunale di Vedano Olona comunica che a breve ripartiranno le proposte di Vedano Corsi, un’iniziativa rivolta a tutta la popolazione con cui l’Amministrazione Comunale intende offrire ai fruitori stimoli culturali e formativi, capaci di sensibilizzare il gusto ed il senso estetico, nonché di valorizzare il patrimonio culturale collettivo nelle sue varie sfaccettature.

Sono ancora aperte le candidature per presentare proposte di nuovi corsi sia per la sessione annuale che per quelle autunnale e primaverile (più brevi).

Le proposte – corredate da programma, schede di presentazione del corso e curriculum vitae – vanno presentate entro il termine del 17 agosto 2023 per la sessione annuale (ottobre-giugno) e per la sessione autunnale (ottobre-gennaio) o del 30 novembre 2023 per la sessione primaverile (marzo-giugno).

A questo link trovate tutte le informazioni e la modulistica per presentare proposte di corsi