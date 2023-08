Ritardi per i passaporti a Varese, la Questura ribadisce la procedura per averlo in tempo

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato la lettera di un cittadino, presumibilmente inviata anche al questore di Varese, relativa ai ritardi sugli appuntamenti per il rinnovo del passaporto a Varese.

Alla lamentela il Questore di Varese ha voluto rispondere sottolineando come questa lettera non sia mai giunta negli uffici di piazzale Libertà «non consentendo a quest’Ufficio di indirizzare l’utente verso l’iter più celere da seguire in circostanze simili».

Ritardi oggettivi ma non dipende dagli uffici della Questura di Varese

In sintesi la Questura ci tiene a precisare che «a fronte di un’oggettiva dilatazione delle tempistiche, che dipende dalla recente attivazione su tutto il territorio nazionale della nuova piattaforma digitale, quest’Ufficio si è da tempo adoperato per limitare i disagi dell’utenza, adottando idonee misure, opportunamente divulgate mediante gli organi di stampa operanti su questo territorio, oltre che sui canali social e sulla pagina web della Questura di Varese».

Come avere il passaporto in tempo per motivi urgenti

Tra le varie misure viene ricordata la pubblicazione dell’indirizzo mail dell’Ufficio Passaporti dipps190.00N0@pecps.poliziadistato.it (a questo link tutte le informazioni), attraverso cui è possibile manifestare una personale e motivata urgenza (inclusa la necessità di prenotare un viaggio per motivi di turismo), tesa ad ottenere un tempestivo rilascio del passaporto.

La Polizia non vuole comprimere la libertà

Questa procedura ha infatti permesso a numerosi utenti di ottenere sollecitamente un anticipo dell’appuntamento, calibrandolo sulle esigenze di ognuno ed evitando in tal modo di comprimere le intangibili libertà costituzionali di alcuno.

«Spiace, quindi, costatare che la lamentela, laddove fosse pervenuta quanto meno contestualmente al Questore di Varese, cui peraltro era naturalmente diretta, le istanze del richiedente sarebbero state recepite e soddisfatte al pari di quelle di tanti altri cittadini aventi simili esigenze» – concludono dalla Questura.