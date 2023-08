Ritrovato in val Vigezzo il corpo della turista milanese scomparsa: la Procura apre un’indagine

La notizia che nessuno voleva leggere è arrivata a metà pomeriggio di giovedì: Alessia Protospataro, la turista milanese scomparsa in Val Vigezzo è stata ritrovata deceduta: i soccorritori del Soccorso Alpino la cercavano dal 14 agosto. Il ritrovamento è avvenuto da parte di un tecnico di soccorso alpino e all’elicottero della guardia di finanza.

Alle ricerche hanno partecipato in modo attivo anche vigili del fuoco e protezione civile. La Procura di Verbania ha aperto un’indagine sul caso.

La donna alloggiava in una struttura ricettiva a Domodossola, e aveva detto di voler andare in Val Vigezzo per una passeggiata tra Toceno e il santuario di Re. Di lei si è persa ogni traccia e le ricerche sonon procedute nei giorni a venire nella zona di Craveggia, dove peraltro il 15 di agosto è stato ritrovato senza vita il copro di un altro villeggiante, il varesino Luciano Veronesi.