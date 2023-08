Rocce si staccano dal versante e rotolano fino al centro abitato di Bisuschio, quattro famiglie evacuate

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di lunedì 28 agosto in via Massimo d’Azeglio a Bisuschio a causa di alcune rocce che si sono staccate dal versante montano. Alcune di queste grosse pietre sono rovinate verso valle, sorpassando delle reti di protezione e interessando parzialmente le pertinenze di alcune abitazioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa. Dopo un sopralluogo, a titolo precauzionale, si è reso necessario l’evacuazione di tre famiglie per un totale di dodici persone.

(aggiornamento delle 23.00) A seguito di ulteriori valutazioni, è stata presa la decisione di evacuare un’ulteriore abitazione. In totale le famiglie interessate sono quattro per complessive sedici persone. Sul posto il vicesindaco per l’attuazione dei provvedimenti di competenza. Non si sono registrati feriti.