Rombo di motori e un lungo applauso per l’ultimo addio a Michele Valente a Cardano al Campo

Un lungo rombo di motociclette e un commosso applauso questa mattina, 26 agosto, davanti alla chiesa Sant’Anastasio di Cardano al Campo, nel giorno dell’ultimo saluto a Michele Valente, il 33enne deceduto a causa di un incidente stradale a Gallarate.

Tantissime le persone che hanno partecipato ai funerali, tra famigliari, amici e conoscenti. Tra loro anche gli amici motociclisti, che all’uscita della bara dalla chiesa hanno voluto omaggiarlo con il rombo delle proprie motociclette.

«Sono tante le emozioni e i pensieri nel vostro cuore di fronte alla morte di Michele e le parole che sono sempre difficili da trovare in questi momenti» ha commentato durante l’omelia il parroco, che ha poi citato una frase di Sant’Agostino “Signore, non ti chiediamo perché ce lo hai tolto, ma ti ringraziamo per il tempo che ce l’hai donato”.

«È molto difficile spiegare quanto tu sia stato prezioso per ognuno di noi – lo ha ricordato una parente -. La tua morte inattesa ha lasciato un grande vuoto, ma sei stato un ragazzo speciale e meriti di essere ricordato nel modo più bello».

Il 33enne di Cardano al Campo è deceduto venerdì 18 agosto in seguito alle ferite riportate nell’incidente stradale che lo ha visto coinvolto giovedì 17 agosto, proprio al confine tra Cardano e Gallarate, in una delle rotonde più spesso teatro di gravi sinistri, quella su viale Schuster. L’uomo è spirato all’ospedale di Circolo di Varese, all’alba di venerdì. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime, i soccorritori lo avevano rianimato a lungo sul posto prima di procedere al trasferimento con ambulanza.