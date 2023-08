Rubano profumi in un negozio di Como, scoperto un “bottino” da oltre tremila euro

(foto d’archivio) E’ stata una giornata impegnativa quella di ieri, 17 agosto 2023, per gli agenti delle Volanti della Questura di Como. Infatti, dalla mattina sino al tardo pomeriggio sono intervenuti in centro città e al Bennet di Tavernola per due distinte segnalazioni di furto. Nel primo caso, verso le 11, una pattuglia della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio è stata inviata in via Vittorio Emanuele presso il negozio di ottica “Salmoiraghi &Viganò” in quanto era stata segnalata la presenza di due soggetti che avevano tentato di rubare degli occhiali, ma, una volta scoperti dal proprietario, si erano dati alla fuga. Grazie alla descrizione fornita dal titolare dell’esercizio commerciale gli Agenti di Polizia sono riusciti a rintracciare i due soggetti poco dopo. A seguito di un controllo esteso alla loro autovettura parcheggiata lì vicino, gli operatori hanno rinvenuto 26 profumi di varie marche per un valore complessivo di 3.233. Profumi che erano stati rubati quella stessa mattina dalla COIN di Como grazie ad una borsa schermata da uno strato di alluminio che ha permesso di eludere il sistema antitaccheggio. Alla luce di ciò, i due soggetti sono stati portati in Questura per la loro completa identificazione. Si tratta di due cittadini sudamericani di 23 e 42 anni, residenti a Milano. Al termine degli atti di rito, su disposizione del PM di turno, sono stati arrestati in attesa del giudizio direttissimo che si svolgerà in mattinata.

Il secondo intervento ha visto gli Agenti della Polizia impegnati per una segnalazione di furto presso il Bennet di Tavernola. Intorno alle ore 18:00, una Volante della Questura si è recata in via Asiago presso il predetto supermercato a seguito della chiamata ricevuta dal direttore dell’esercizio commerciale. Infatti, il direttore era stato avvisato da un addetto alla sorveglianza della presenza i due soggetti che si aggiravano in maniera sospetta tra gli scaffali prendendo della merce e riponendola all’interno dei loro zaini. Una volta oltrepassate le casse, i due individui sono stati fermati dal vigilante il quale ha potuto appurare che all’interno degli zaini vi era della merce non pagata per un valore di circa 530 euro. Pertanto, all’arrivo della Volante i due uomini, un 29enne ucraino e un 38 enne uzbeko, entrambi residenti a Como e con numerosi precedenti penali, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e saranno giudicati nella mattinata odierna.