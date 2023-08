Sabato 26 agosto a Sesto Calende l’ultimo saluto a Luciano Veronesi

Si svolgeranno sabato prossimo, 26 agosto, i funerali di Luciano Veronesi, il 73enne morto in seguito a un incidente in montagna. L’uomo. Molto conosciuto a Sesto Calende, è scivolato in un canalone mentre era impegnato in una passeggiata per cercare funghi in Val Vigezzo, Il drammatico incidente è avvenuto il giorno di ferragosto nei boschi di Craveggia.

L’Atletica 3V aveva ricordato con parole molto toccanti Luciano che “incarnava una gioia di vivere contagiosa, con il suo sorriso sempre presente e la sua generosità nel rapportarsi con la vita e gli altri. Nutriva una grande passione per Vasco Rossi e aveva fatto del suo motto “Eh.. già, io sono ancora qua” una sorta di “cifra esistenziale”».

L’ultimo saluto sarà alla chiesa di San Bernardino alle 10.30.