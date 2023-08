Sabato al galoppo alle “Bettole”, sei corse in attesa del Gran Premio

Riunione con vista sul Gran Premio all’ippodromo delle Bettole di Varese. In attesa della corsa clou della stagione, in programma sabato 26, fantini e cavalli tornano protagonosti nella serata di sabato 19 con un appuntamento che prevede sei corse a partire dalle 19,55 (ingresso gratuito), orario della prima sfida.

La gara principale della serata è il tradizionale premio “Ancilla e Disma Ferrario” che si corre come quinta corsa e che è dedicata alle femmine di tre anni e oltre. L’handicap sui 1.600 metri della pista in erba vedrà ben dieci soggetti tra le gabbie di partenza in una sorta di rivincita per chi si è piazzato al Novella. Gli esperti delle Bettole puntano i fari su Miami Of Delano (con Federico Bossa) che può contare su un peso intermedio; le alternative sono Jar Jar Binks (Mario Sanna) che però è il top weight, Lucirex (Maikol Arras) e Sopra Papavera (Sara Spampatti).

Anche la prova d’apertura, il “Villa Toepliz”, pur essendo una reclamare propone un buon montepremi: il “borsino” dei favoriti vede in prima fila Princess Valentina con Bossa seguita da Falcone (Walter Gambarota) e Valganna (Dario Vargiu). Si corre in sabbia trattenendo il fiato, perché la distanza è brevissima, solo 1.000 metri.

La riunione di sabato 19 propone poi altre due sfide sulla sabbia, il “Villa Mirabello” e il “Parco Mantegazza”: entrambe handicap dalla lunghezza simile (1.400 e 1.500 metri). Rosa di Giada (Mezzatesta) avrà come avversari principali il peso massimo e Shooter (Spampatti) con il leggero Each Time (Sanna) terzo incomodo. Nel “Mantegazza” per 4 anni e oltre spicca la presenza di Low Risk (con Valeria Toccolini) che combina la posizione allo steccato al peso leggero; proprio i chili possono frenare Punta Ala (Gambarota) e Immense Dream (Urru).

Il tris di corse sulla pista in erba si aprirà invece con il premio “Palazzo Estense” che promette spettacolo: si gareggia sulla lunga distanza (2.250 metri) con soggetti di buona caratura. Ultimo Tango ha fatto bene a Milano e aveva già vinto a Varese: Dario Vargiu proverà a condurlo per primo al traguardo. Dovrà però guardarsi da Brando’s Sword (Sanna) e Mission Impossible (Bossa). Dopo il “Ferrario” di cui abbiamo già parlato, la riunione si concluderà con il premio “Agriturismo Nicolini Rosanna” con in sella gli amatori. Questa handicap si corre sui 1.500 metri e potrebbe vivere del duello tra Brazen Air (Ferramosca) ed Happy Horse (Calabretta) che di recente hanno vinto, l’uno a Livorno e l’altro a Varese. Il primo però può pagare un peso notevolmente superiore rispetto ai rivali.