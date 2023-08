Ventuno tartarughe abbandonate in un cassonetto: le salva Casaringhio a Busto

Stanno tutte bene le 21 tartarughe terrestri arrivate ai volontari di Casa Ringhio nella giornata di venerdì 25 agosto. Gli animali sono stati ritrovati da privati cittadini abbandonati in tre cartoni tra Busto Arsizio e Castellanza. Sono tutti soggetti maschi di circa 7 anni, senza microcip e quindi non denunciate al Corpo Forestale-Servizio CITES. Un ritrovamento eccezionale sicuramente per il numero di esemplari, che si somma all’incredibile lavoro di tutto il mese di agosto del centro.

«Dall’inizio dell’estate abbiamo accolto – spiega Sara Vega Tecnico veterinario animali selvatici, Presidente di Casa Ringhio – oltre 200 animali abbandonati tra cani, gatti ma anche conigli, tartarughe, gerbilli (piccoli roditori) e criceti. Un lavoro quotidiano che impegna i volontari.»

Le testudo, questo il termine corretto, sono state visitate accuratamente per escludere la presenza di parassiti micosi e quindi poter avviare le pratiche per l’adozione. Sara Vega, insieme agli altri volontari, ha lavorato tutta la notte aggiornando lo stato di avanzamento dei lavori la pagina Facebook di Casa Ringhio, scatenando l’indignazione dell’intera comunità di fronte alla piaga dell’abbandono degli animali.

Chiunque volesse proporsi per l’adozione può contattare direttamente Casa Ringhio.

