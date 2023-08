Sangiano si veste di rosa: stand gastronomico, musica e intrattenimento

Un ricco ultimo sabato del mese, quello che si svolgerà a Sangiano il 26 agosto. A partire dalle ore 17 e fino a mezzanotte, si dà il via alla Notte Rosa 2023, organizzata dalla Pro Loco Sangiano, con il patrocinio del Comune di Sangiano e il supporto della Protezione Civile.

Un concentrato di eventi all’ombra del Monte Sangiano che ospiterà anche una tappa di selezione del concorso nazionale di bellezza e simpatia “Miss Mamma Italiana 2023”, a cura dell’Amministrazione Comunale, presentato da Laura Di Pietro, sangianese e Miss Mamma 2022.

L’apertura dello stand gastronomico della Pro Loco Sangiano avrà luogo alle ore 18 in Villa Fantoni.

Vi faranno seguito vari eventi che comprendono l’intrattenimento musicale dalle ore 20 con Dj set “SirMax” e “Il fuoco di Circe”, come racconta la presidente della Pro Loco Tatiana Uccello, che prosegue così: “In strada ci saranno le bancarelle e i nostri commercianti e ristoratori, quest’ultimi con le loro specialità gastronomiche, che ringraziamo sentitamente per la collaborazione; per noi è davvero importante. Vogliamo lavorare bene, ma al contempo vogliamo far lavorare tutti loro e renderli fieri di avere le loro vetrine a Sangiano.”