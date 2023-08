Saronno, via alla seconda fase di Coppa Campioni: la Inox Team tra le migliori sei d’Europa

La vittoria con il punteggio di 5-2 ottenuta ai danni delle Vienna Wanderers ha promosso la Inox Team Saronno alla seconda fase della Coppa Campioni-Premier Cup che si sta disputando sui campi di Saronno e Legnano. Tra oggi e domani (giovedì 24 e venerdì 25) si disputerà il cosiddetto Round Robin: le sei qualificate (tre per ogni gruppo) affronteranno quelle provenienti dall’altro raggruppamento portandosi dietro i risultati della prima fase.

LA PARTITA – Nel match contro Vienna la squadra del manager Steven Manson è partita con il piede giusto (1-0 dopo il primi inning) ha ipotecato il successo sulle austriache nelle riprese centrali andando a segno per ben tre volte. Nel sesto inning Saronno si è portata sul 5-0 concedendo poi due punti alle avversarie a causa di qualche indecisione difensiva. Grande protagonista del match senza dubbio Milagros Lozada autrice di un fuoricampo e di un doppio. Bene anche la lanciatrice Stephanie Trzcinski, ben rilevata da Chiara Rusconi, ma anche Sara Brugnoli, capace in attacco di colpire due doppi.

SECONDA FASE: CALENDARIO E CLASSIFICA – Nella seconda fase la Inox Team comincerà con il record di una vittoria e una sconfitta: il successo ottenuto contro le Tex Town Tigers (0-2) e il KO dell’esordio contro le Bonn Capitals (2-0). Saronno (1 vittoria e 1 sconfitta) affronterà oggi alle 17.30 le Rivas Madrid (1-1), venerdì 25 alle ore 9.30 Jourds Praga (0-2) e venerdì 25 alle ore 20.00 l’Olympia Haarlem (2-0). Le tre partite si disputeranno tutte a Saronno.

PARLA MANSON – «È normale che la pressione salga entrando nella seconda parte della Coppa Campioni perché affrontiamo le migliori squadre d’Europa di cui però fa parte anche Saronno» ha commentato Manson al termine della partita con Vienna. «Ho grandissima fiducia in tutto il mio roster che è di alta qualità, sia per quanto riguarda le lanciatrici sia per le le giocatrici di posizioni. Dovremo partire aggressivi e concentrati sin dal primo lancio come se si trattasse sempre della giocata decisiva da realizzare».