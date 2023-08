Scappano senza pagare il conto al ristorante a Como, il titolare li ferma e viene aggredito: due denunciati

Scappano senza saldare il conto e cercando anche di aggredire il titolare: è scattata così la denuncia per insolvenza fraudolenta e lesioni personali per due giovani italiani che a Como hanno pensato di scappare dal ristorante in cui avevano appena pranzato per non saldare un conto di circa 45 euro. Inseguiti dal proprietario, i due lo hanno aggredito con calci e pugni.

Il fatto è successo nel primo pomeriggio di venerdì 25 agosto in un ristorante etnico di viale Lecco. Protagonisti della vicenda sono due giovani, un comasco di 25 anni con precedenti penali residente a Varese e una donna di 21 anni residente a Vimercate, in Brianza.

Finito il pranzo, con la scusa di fumare una sigaretta, i due giovani si sono frettolosamente allontanati dal ristorante. Capita la situazione, il ristoratore li ha inseguiti e una volta raggiunti ha espresso loro le sue rimostranze per il conto non pagato. La reazione dei due è stata però quella di picchiare l’uomo.

Per sedare la lite e fermare gli aggressori sul posto è quindi giunta una volante della Polizia di Stato. Il titolare del ristorante, un 47enne cinese, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna, è stato trattenuto in osservazione per aver riportato una microfrattura alla mandibola e una lieve emorragia cerebrale.

I due ragazzi sono invece stati portati in Questura dove i poliziotti, dopo aver sentito il pubblico ministero di turno, hanno formalizzato la denuncia.