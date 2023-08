Scattano i lavori del palasport di Varese, chiusa una parte di piazzale Gramsci

I lavori di riqualificazione previsti da tempo al palasport di Masnago sono in rampa di lancio: una notizia attesa da tutti i tifosi del basket varesino che tuttavia potrà creare qualche disagio a chi quotidianamente utilizza i parcheggi di piazzale Gramsci. In un comparto dove insistono diversi istituti scolastici come la Vidoletti e i licei scientifico e artistico.

Nella ordinanza emessa pochi giorni fa dal Comune di Varese (proprietario della struttura) è infatti riportata la «interdizione parziale della sosta» in particolare nell’area retrostante il grande impianto sportivo. In queste ore, inoltre, sono comparse le transenne che delimiteranno il cantiere e che “chiuderanno” soprattutto la zona Ovest del palazzetto.

Proprio quella parte, infatti, sarà interessata dai lavori che sono stati finanziati con circa 2,5 milioni di Euro dalla Regione. Il lotto di interventi prevede la realizzazione del museo del basket regionale, la sistemazione di una serie di locali che saranno adibiti a uffici per la Pallacanestro Varese e ad alcuni “sky box” (i salotti con vista sul campo) oltre alla sistemazione esterna e ai lavoro di predisposizione per il futuro ristorante che sarà inserito nella struttura.

Il documento di Palazzo Estense ha un limite temporale che va da qui (a giorni sono attesi gli operai) al 30 giugno 2024. Come già spiegato in precedenza, il cantiere non interferirà con l’attività domenicale della Openjobmetis, ovvero con le partite. Il grosso dei lavori infatti è esterno all’arena sportiva e solo in determinati momenti si dovrà intervenire “da dentro” per completare le opere. Resta da gestire l’afflusso dei tifosi ma va detto che nell’area interdetta trovano posto soprattutto i camion per le trasmissioni televisive dei match oltre a una serie di vetture in qualche modo “legate” alla società.