Schianto nella notte in A8, ferito a Gallarate un ragazzo di 26 anni

È di un giovane in ospedale e un’auto danneggiata il bilancio dell’incidente strada avvenuto domenica notte lungo la A-8,

Il tratto interessato è quello che va dalla barriera di Gallarate in direzione Nord cioè verso Cavaria.

Qui il veicolo di un giovane di 26 anni è rimato coinvolto in un incidente la cui dinamica p in corso di ricostruzione, ma non vi sono altre macchine coinvolte.

L’incidente è avvenuto attorno alle 4.20. Sul posto oltre alla Polstrada anche un’ambulanza della Croce rossa italiana di Gallarate (immagine di repertorio).