Scoprire il territorio a passo lento: gli itinerari dell’estate tra le vie di Angera

Ogni via ha una storia da raccontare, se non due: ad Angera gli itinerari esperienziali guidati e gratuiti sono un’occasione per conoscere la storia, la cultura e il paesaggio della località sulle rive del Lago Maggiore. I prossimi appuntamenti sono previsti il 19, 27 agosto, 1 e 3 settembre

(Prenotazioni scrivendo a: infopoint@comune.angera.it per la passeggiate e scrivendo a lalibereria@bottegadelromeo.com per la pedalata)

Di seguito tutte le date:

Sabato 19 agosto ore 17

City tour al calar del sole, passeggiata alla scoperta della città e delle sue eccellenze De.C.O.

Vi accompagneremo a visitare alcuni monumenti significativi nel cuore del Borgo e approfondiremo con la guida come Angera ha saputo valorizzare alcuni prodotti agroalimentari e non solo: pane millenario, vino muffato, zafferano d’Angera e gioielli della Linea Dervonia.

Domenica 27 agosto ore 10

Una pesca degna di un re, camminata lungolago fino alle spiagge con focus sulla pesca ieri e oggi.

In occasione del 400esimo anniversario della concessione del diritto di pesca agli abitanti di Angera e Ranco, ci tufferemo nella storia del XVII sec, per riscoprire una delle attività tradizionali del Verbano ancora oggi praticata dai “lupi di lago”.

Venerdì 1 settembre ore 18

Alla scoperta delle cascine storiche, prima dell’aperitivo in riva al lago, uscita active & green su due ruote in Oasi Bruschera e nell’entroterra angerese per conoscere il patrimonio rurale. Pedaleremo al tramonto fra canneti, boschi di ontani e querce, piccoli appezzamenti agricoli e antichi casolari esplorando uno degli ultimi lembi di foresta allagata della Lombardia, che da marzo 2019 è parte della riserva MAB Man and Biosphere Ticino Valgrande Verbano.

Domenica 3 settembre ore 9:30

Benessere e musica in Palude, passeggiata wellness con un singolare approccio agli alberi.

A soste didattiche inerenti la geologia, la flora e la fauna locali si alterneranno attività proprie dei bagni di foresta quali esercizi di respirazione abbinati alla camminata e alla concentrazione sugli elementi naturali per trarne il massimo rilassamento. La guida utilizzerà uno strumento in grado si suonare le piante con una frequenza di 432 hz considerata benefica per l’uomo e in armonia con la natura.

Dettagli su www.angera.it sezione appuntamenti