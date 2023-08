Senza cellulare per conoscersi e per conoscere. L’Ite Tosi di Busto porta 600 studenti al mare

L’Ite Tosi riparte dal progetto accoglienza che è diventato una tradizione dell’istituto tra i più rinomati in Italia. Quest’anno l’appuntamento sarà doppio per i ragazzi della scuola.

Tutti a Marina di Massa senza cellulare per un progetto studiato apposta per loro. L’ex-colonia Fiat accoglierà, dal 4 al 6 settembre 283 ragazzi delle terze, accompagnati da 15 studenti tutor e 44 docenti, e dal 6 all’8 settembre arriveranno i nuovi primini: 354 ragazzi che saranno accolti da tutto lo staff di dirigenza e dai diventi e studenti del Tosi.

La dirigente Amanda Ferrario è entusiasta dell’iniziativa: «Senza smartphone, parteciperanno a tornei sportivi, eventi didattici di grande innovazione, progetti di inclusione e condivisione. E la sera incontro con autori di libri, esperti e associazioni».

Diversi gli ospiti che porteranno la loro esperienza tra i ragazzi: Adriana Battaglia, esperta di bullismo e cyber-bullismo, ambasciatrice europea, coinvolgerà con la sua empatia aiutandoli a capire l’uso consapevole dei social; Daniele Zaccaro la cui storia viene raccontata nel libro di Andrea Franzoso “Ero un bullo”; la bustocca Emanuela Bossi e i ragazzi di Mai paura che racconteranno il loro libro “disabile a chi?” e Alessandra Migliozzi, direttamente dalla direzione generale della comunicazione al Ministero dell’istruzione e del Merito per imparare a comunicare bene.

Saranno giornate intense. Senza le distrazioni causate dall’uso compulsivo dei social ragazzi e docenti tempo per parlare guardandosi negli occhi «Per condividere ogni momento a partire dal viaggio in pullman – conclude la dirigente -. Per conoscerci e iniziare l’anno scolastico consapevoli che ogni fatica condivisa si dimezza e ogni gioia si raddoppia»