Serata benefica a Varese nel ricordo di Matteo Pasquetto

Dalle 17 alla Parrocchia della Brunella lo spettacolo de “I solisti dell’Accademia Neotes”, poi la messa in suffragio e un apericena per raccogliere fondi per i progetti del Fondo

Evento benefico a Varese con il Fondo Casa Matteo: appuntamento per domenica 27 agosto dalle 17:00 alla Parrocchia della Brunella con la musica de “I solisti dell’Accademia Neotes” che proporranno “L’Estate e l’Inverno” di Vivaldi. Dalle ore 19.00 la Santa Messa in suffragio di Matteo Pasquetto mentre alle 19.45 ci sarà un apericena in Oratorio. Verrà richiesto un contributo di 10 euro per sostenere i progetti già in corso del Fondo e far conoscere una giovane Direttrice d’orchestra, Anna Bottani, e il suo ensemble.

La serata si chiuderà con un’apericena (prenotazione obbligatoria al seguente link https://forms.gle/SkNXTwvBqweyYZyX8 ) durante la quale sarà possibile acquistare qualche gadget a sostegno dei progetti, ammirare alcune foto scattate da Matteo durante la sua carriera alpinistica e acquistare alcuni libri scritti da suoi amici, tutti alla loro opera prima.

Il dettaglio del programma lo trovate al seguente link https://www.casamatteovarese.it/news/concerto-di-fine-estate-2/