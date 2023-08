Serata di gala alle Bettole con il Gran Premio e la corsa dedicata a Bruno Arena

Scocca l’ora della serata più attesa per gli appassionati di ippica ma anche per tanti varesini che nel corso degli anni hanno imparato a vivere e frequentare l’ippodromo delle Bettole. Nell’ultimo sabato di agosto – il 26, quest’anno – si disputa infatti la gara clou dell’estate, il Gran Premio Città di Varese giunto alla sua 72a edizione e dedicato alla memoria di Carlo Curti, l’imprenditore di Gemonio che per tanti anni fu presidente e mecenate della “Varesina”.

La gara sarà la sesta e penultima corsa nella riunione che si aprirà alle 19,45 (ingresso gratuito) e sarà disputata, come di consueto, su una distanza importante: i 13 cavalli iscritti si confronteranno sui 2.250 metri della pista in erba e rappresentano un lotto molto interessante. La categoria del GP è l’handicap principale di fascia più alta (cat. A) che ne fa la seconda corsa tecnicamente più elevata di Varese dopo il Criterium disputato a fine luglio che è una listed race.

Anche quest’anno il Gran Premio è nel segno della tradizione per tanti motivi tra cui la partecipazione di un po’ tutti i clan di allenatori che frequentano il palcoscenico prealpino: da Botti a Grizzetti, da Gonnelli a Tavazzani, da Gasparini a Vitabile. Sui pronostici della vigilia c’è l’incognita meteo: dopo tanti giorni di tempo sereno e caldissimo il barometro potrebbe cambiare direzione e se davvero dovesse piovere nel pomeriggio (una previsione plausibile) il terreno di gara potrebbe appesantirsi e cambiare le carte in tavola. Non sarebbe la prima volta.

In caso di pioggia i cavalli appesantiti dall’handicapper potrebbero soffrire il terreno: è il caso di Sopran Pechino, forse il principale favorito (ha dominato il recente “Pastorelli”) che però, oltre al peso, deve smaltire le fatiche della listed corsa domenica a Merano in cui è giunto terzo. Resta, con Dario Vargiu in sella (cinque successi nel “Varese”), un nome da “bollino rosso” ma dovrà guardarsi della concorrenza. Gli esperti delle Bettole e di Trotto & Turf segnalano per esempio le possibilità di Midnight Season che parte allo steccato, è in forma e ha in sella quel Federico Bossa che ha vinto quattro volte il Gran Premio dominando il triennio 2012-14. Altro soggetto di primo piano è Cime Tempestose, altro peso massimo, carta giocata dal clan Botti con Alessio Satta in sella. La scuderia Grizzetti, oltre a Sopran Pechino, schiera il binomio campione uscente formato da Lagomago e Dario Di Tocco mentre Caterpillar (primo nel 2021) si ripropone con Maikol Arras ed è affiancato dal compagno di colori Xenobio, atteso in crescita dopo aver corso a sua volta a Merano.

I PARTENTI

1) Sopran Pechino (D. Vargiu); 2) Cime Tempestose (A. Satta); 3) Lagomago (D. Di Tocco); 4) Sopran Dublino (D. Maniezzi); 5) Capotempesta (S. Urru); 6) Ilginodellecacce (A. Mezzatesta); 7) Modigliana (M. Sanna); 8) Rainmaker (G. Malune); 9) Caterpillar (M. Arras); 10) Midnight Season (F. Bossa); 11) Xenobio (G. Sanna); 12) Baballi (S. Spampatti); 13) Sopran Kalypso (W. Gambarota).

LE ALTRE CORSE – Nel programma spicca la prima edizione del premio intitolato a Bruno Arena che anticiperà proprio il Gran Premio alla quinta corsa. Si tratta di una maiden da affrontare tutta d’un fiato sui mille metri in cui L’Incorreggibile dovrà vedersela con gli esordienti Don Liberato e Black Magma. Anche le due prove di apertura della serata (entrambe condizionate) sono rilevanti: si comincia con il premio “Edo e Ietta Grizzetti” sui 1.600 metri con previsto duello tra Attimo Fuggente e Beautiful Cindy; si prosegue con il premio “Totò Badini” sui 1.5oo metri in cui i favoriti sono Master e Burrobirra.

Nel mezzo ci sono due handicap: la prima è abbinata al trofeo Spazio Blu Autismo Varese Onlus (1.600 metri) in cui spiccano Fairy Bobby e Love Tear, la seconda è per velocisti con Funny Version, Sopran Marjorie e Lucan Lisa sugli scudi. Una volta messo in archivio il Gran Premio infine, la riunione sarà chiusa dalla gara per amatori, il premio “Maria Sacco” sui 2.300 metri con Ceraunavolta che parte con i galloni della favorita.