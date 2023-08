Si fa male in montagna in valle Antrona e c’è l’esercitazione dei cinofili: raggiunto a piedi e salvato

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti oggi pomeriggio nel comune di Antrona Schieranco (Vb) per recuperare un escursionista nella zona del Lago Alpe dei Cavalli con una sospetta frattura a una caviglia.

Nell’area era in corso un’esercitazione delle unità cinofile che hanno interrotto il lavoro e hanno fornito supporto alla locale stazione di Soccorso Alpino. L’infortunato è stato raggiunto a piedi, è stato stabilizzato con appositi presidi sanitari per l’immobilizzazione dell’arto e poi imbarellato per il trasporto a valle dove è stato consegnato all’autoambulanza a Cheggio.