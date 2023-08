Si gira la polenta all’ombra del Grand Hotel, è iniziata la festa degli alpini al Campo dei Fiori

Non è estate senza la festa degli alpini al Campo dei Fiori di Varese. Quattro giorni in cui il piazzale davanti al Grand Hotel, oramai in disuso, torna a vivere. Una squadra di un centinaio di persone infatti, si impegna per dare vita ad un evento amatissimo dalla città di Varese e da tutta la provincia. Una festa tradizionale che dura dalla fine degli anni Settanta e che di anno in anno vede crescere il suo pubblico, raggiungendo obiettivi sempre più importanti.

Impegno, amicizia e solidarietà sono infatti il motore di questa grande manifestazione organizzata dal Gruppo Alpini di Varese dal 10 al 15 luglio (pranzo e cena, Ferragosto solo pranzo) che circa vent’anni fa ha dato vita all’associazione Ail Varese Odv. Un ente che ha permesso di attivare all’Ospedale di Circolo di Varese un centro specializzato di ematologia. Anche quest’anno dunque, durante il concerto di Natale con il Gruppo A.n.a. alla Chiesa del Sacro Monte, si terrà la donazione all’ente del ricavato della festa in programma in questi giorni.

Un impegno, il loro, che è stato ricordato anche durante l’alzabandiera, la cerimonia che apre ufficialmente la festa. Un momento simbolico e toccante al quale ha partecipato anche il sindaco di Varese Davide Galimberti che ha sottolineato l’importanza di un gruppo così per la città: «Gli alpini sono una risorsa fondamentale per questo luogo e per le tante iniziative che svolgono tutto l’anno. Sono straordinariamente apprezzati per la loro opera di bene, oltre all’allegria che generano durante un fine settimana come questo».

È questo infatti, che si respira una volta arrivati al Campo dei Fiori: simpatia, passione, impegno. L’aria frizzante che c’è quassù anche in piena estate infatti, non riesce a scalfire l’accoglienza calorosa di un gruppo che ogni anno impegna il suo tempo per servire una buona polenta, simbolo di un evento che porta con se moltissimi principi e significati.

«Ci sono i turisti che vengono a fare le fotografie al paiolo, a vedere la polenta», raccontano dalla cucina. D’altronde è la portata principale del menù, accompagnata da una varietà di contorni che già questa mattina, prima dell’apertura, propagavano nell’aria i buoni profumi della tipica cucina lombarda. Funghi e salsiccia, arrosto di vitello, gorgonzola, poi nervetti, pasta e fagioli, trippa, tomino, patatine fritte e tanto altro. Circa ottanta i paioli che vengono consumati durante l’evento: «È il piatto che ci rappresenta di più in tutta la città – racconta Antonio Verdelli, il capogruppo del Gruppo Alpini di Varese -. Per iniziare abbiamo acquistato circa 600 Kg di farina, ma siamo già d’accordo con il nostro mugnaio che ne prenderemo altra». Circa 15mila le persone che partecipano all’evento, godendo di in un luogo dal fascino unico e dal quale è possibile vedere uno dei panorami più belli sul Sacro Monte e su Varese. O guardare il cielo di notte, senza inquinamento atmosferico, soprattutto nella notte di San Lorenzo o nei giorni di metà agosto.

La festa della Montagna è anche una occasione per scoprire le tante peculiarità del territorio, dalla Grotta Marelli, al sentiero delle Tre Croci, fino alla possibilità di vedere spettacoli teatrali e concerti nel bel parchetto del Grand Hotel. –

COME SI ARRIVA ALLA FESTA DELLA MONTAGNA

Sarà possibile raggiungere la Festa esclusivamente con le navette, servizio attivo dalle ore 10.00 alle 24.00. I veicoli destinati al trasporto disabili con contrassegno, moto e biciclette potranno sempre passare. Dalle 9.30 la strada sarà chiusa a tutte le auto private all’altezza del bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori. Partenza navetta: Piazzale Stadio Palazzetto con ampio parcheggio gratuito.

Prima navetta in salita ore 10.00 con frequenza ogni 20 minuti, unica fermata intermedia al bivio Sacro Monte/ Campo dei Fiori. Ultima navetta in discesa ore 24.00.

Costo: € 3,20 biglietto per andata e ritorno. Saranno validi gli abbonamenti attivi.

I biglietti potranno essere acquistati alla partenza, alla fermata intermedia e presso le casse della Festa. Saranno autorizzati alla discesa i mezzi saliti nelle ore precedenti alla chiusura accodandosi alla navetta in discesa.