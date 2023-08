Solo e ferito: salvo dopo due notti in Valgrande turista milanese

È stato individuato giovedì notte ben prima dell’alba dalle squadre che lo stavano cercando nelle alture della Valgrande il turista milanese di 53 anni che risultava disperso.

L’sos venne lanciato già il 14 sera al telefono con la fidanzata in Lazio, ed è stato il numero unico di emergenza di Roma a lanciare l’allarme alle squadre del Cnsas Valdossola che si sono messe alla ricerca dell’uomo il cui cellulare risultava non raggiungibile.

Già il 14 sera l’escursionista ha bivaccato nel bosco, dove è rimasto per tutto il 15 e il 16 di agosto.

Poi, nella notte il ritrovamento da parte dei soccorritori: non è stato subito raggiunto a causa delle asperità del terreno e del buio ma l’uomo sta bene, salvo un problema ad una gamba che rendeva impossibile muoversi: verrà recuperato da un elicottero del 118 non appena disponibile in zona.

La storia di questo escursionista ricorda quella dei due turisti del Varesotto, Christian e Luca, che rimasero nel marzo 2019 per ben tre notti bloccati in una gola della Valgrande.

Restano ancora attive le ricerche, ma in Val Vigezzo, per un’altra turista milanese di cui non si hanno più notizie da giorni.