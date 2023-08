«Sono ora nei boschi a controllare la ciclabile» il Sindaco Gabri rassicura i cittadini

Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi che invitavano i cittadini a prestare cautela lungo la pista ciclabile, che parte da via Piave e prosegue lungo i boschi fino a Sumirago e Brunello, diventata zona grigia dello spaccio, oggi il Sindaco di Castronno Giuseppe Gabri pubblica un post in cui racconta che la situazione sembra tranquilla ma invita comunque a fare attenzione nelle ore serali.

«Cari Castronnesi,

sono ora nei boschi a controllare la ciclabile. Ho incontrato 8 persone fino ad ora.

Mi dicono che non hanno mai incontrato persone poco raccomandabili durante il giorno quindi non abbiate paura.

Qualcuna verso sera dalle 18 zona sottopasso Tigros.

Poi siamo in un bosco quindi prestare sempre attenzione.

Buon fine settimana.»

Qualcuno, addirittura, aveva deciso di attaccare sulla sbarra all’inizio della strada un cartello con l’avviso “Attenzione in ciclabile agli scippi”, piccoli reati di chi cerca disperatamente soldi per procurarsi la droga.