Sono stati ritrovati in fondo al lago i corpi dell’uomo e della donna scomparsi nel Ceresio

Il mistero della scomparsa di due bagnanti nel Lago Ceresio ha avuto un tragico epilogo. La Polizia cantonale ha comunicato che, nella mattinata di oggi, sono stati ritrovati i corpi delle due persone che erano scomparse mercoledì 9 agosto nelle acque di Figino.

L’allarme era scattato nel pomeriggio di mercoledì, poco prima delle 16, in zona Pian Roncate, quando era stata segnalata la scomparsa di un uomo e una donna che si trovavano su una barca a noleggio. Nonostante le immediate ricerche condotte da agenti della Polizia cantonale, della Polizia Ceresio Sud, delle Società svizzere di salvataggio di Lugano e del Mendrisiotto, e dai soccorritori della Croce Verde di Lugano, non si erano avute notizie dei dispersi. A causa dell’oscurità, le ricerche erano state interrotte e si era deciso di riprenderle il giorno successivo.

Il ritrovamento dei corpi è avvenuto poco dopo le 9 del mattino, a una profondità di circa 60 metri e a una distanza di circa 130 metri dalla riva. Si tratta di un uomo e una donna, le cui identità sono attualmente in fase di verifica formale.

Stando ad una prima ricostruzione della RSI, si tratterebbe di una coppia di turisti francesi. I due erano usciti con una piccola barca, una otto cavalli, noleggiata a Caslano e ritrovata poi abbandonata ad un centinaio di metri dalla riva. In base a prime ricostruzioni, sembra che la donna si fosse sentita male, dopo essersi tuffata nel lago. L’uomo si sarebbe quindi tuffato a sua volta per soccorrerla, ma sarebbe incorso anche lui in un malore e non è più riemerso.

Il dispositivo di ricerca, coordinato dalla Polizia cantonale, ha visto la preziosa collaborazione delle Società svizzere di salvataggio di Lugano e del Mendrisiotto.