SOS Malnate in festa: domenica 17 settembre si celebrano i 40 anni di attività

Festa sociale per i 40 anni di attività de i 41 anni dalla nascita dell’associazione SOS Malnate.

L’appuntamento è per domenica 17 settembre 2023:

Il programma

– Ore 9.45 Ritrovo in sede in via I Maggio 10 e partenza in corteo verso il cimitero per commemorare i soci defunti.

– Ore 11.00 S. Messa presso la Chiesa di S. Martino a Malnate.

– Ore 12.00 Benedizione nuova ambulanza e consegna riconoscimenti presso Oratorio.

– Ore 13.00 Pranzo Sociale presso Ristorante Atlantide.