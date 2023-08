Spaccata al Cinelandia di Gallarate, diciottenne fermato dai Carabinieri

Non aveva commesso ancora nessun reato anche se le sue intemperanze erano già note da tempo alle forze dell’ordine ma nella notte tra sabato e domenica è riuscito a commettere il primo con una spaccata al Cinelandia di Gallarate.

Un giovane di 18 anni, nato in Italia ma di cittadinanza marocchina, è stato arrestato dai Carabinieri di Gallarate all’esterno del cinema multisala dopo che era riuscito ad entrare nella zona commerciale dell’edificio di viale Lombardia.

L’allarme è scattato immediatamente e così anche la chiamata al 112 che ha inviato una pattuglia dell’Arma sul posto. Il giovane è stato trovato nei pressi della struttura ed è stato portato in caserma dove è rimasto in cella di sicurezza fino a questa mattina quando è comparso davanti al giudice per il processo con rito direttissimo.

L’arresto non è stato convalidato in quanto non si è configurata la flagranza del reato ma per lui ci sarà comunque un processo.