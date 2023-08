Spediscono 1200 chili di fuochi d’artificio in aereo, a Milano Malpensa arrivano gli artificieri

Oltre quattrocentomila passeggeri in partenza ed in arrivo a Malpensa, ma anche tonnellate di merci movimentate nella Cargo city. Proprio qui l’applicazione delle misure di sicurezza previste ha consentito alla Polizia di Stato dello scalo aeroportuale di impedire un pericoloso traffico illecito di materiale esplosivo e di far scattare una importante operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

È stato infatti intercettato e posto sotto sequestro un enorme quantitativo di articoli pirotecnici, pari a circa 1.200 chili, destinati illegalmente al mercato europeo e spediti nella totale assenza delle previste autorizzazioni e prescrizioni di sicurezza.

L’intervento degli artificieri della Polizia di Frontiera ha consentito di identificare e classificare i prodotti e di ripristinare le condizioni di sicurezza.

I 21.600 artifizi sequestrati, particolarmente pericolosi per l’elevatissimo potere esplosivo dato dalle particolari caratteristiche della polvere contenuta, rientrano nella categoria più a rischio e per questo il loro utilizzo è riservato a personale tecnico, altamente specializzato e munito di idoneo titolo di polizia.

I primi accertamenti sulla filiera di trasporto e produzione hanno permesso di risalire ad una nota azienda del Centro Italia, cui era già stata revocata la licenza da parte delle competenti autorità prefettizie a causa della inosservanza delle disposizioni di legge vigenti.

L’imponente sequestro ha provocato un duro colpo al mercato illegale degli artifizi pirotecnici, evidentemente dinamico anche al di fuori delle tradizionali festività di fine anno.