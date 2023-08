StraLugano ricorda Marco Borradori con la terza edizione del Trofeo dedicato

StraLugano, non si dimentica del suo affezionato sindaco Marco Borradori e torna a proporre per il terzo anno consecutivo il “Trofeo Marco Borradori”, in ricordo del politico ticinese scomparso l’11 agosto 2021. Lo speciale premio verrà assegnato al primo podista svizzero e a e alla prima podista svizzera residenti in Ticino che taglieranno il traguardo della 10km CityRun, prova valida per la coppa ASTi, che si svolgerà sabato 23 settembre dalle ore 18.15 sul lungolago Lugano.

Il trofeo artistico è patrocinato dalla Città di Lugano e verrà consegnato sabato 23 settembre alle ore 18.45 in Piazza Riforma al termine della prova della 10 km, alla presenza del sindaco di Lugano e delle autorità cittadine e cantonali.

Il premio è stato realizzato in granito ticinese da Adam Fonti della fonderia Perseo di Mendrisio.