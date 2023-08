Successo per la giornata ecologica di Brezzo di Bedero: al centro comunità e ambiente

Nella mattinata di mercoledì 2 agosto il Comune di Brezzo di Bedero ha organizzato, in collaborazione con l’Associazione Amo Madre Terra, un’Organizzazione di Volontariato “nata con lo scopo di promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali”, una giornata ecologica.

Insieme ai numerosi volontari dell’Associazione Amo Madre Terra, hanno partecipato l’Associazione Hortus, la Fondazione Asilo Mariuccia, l’ANFFAS di Luino e l’Associazione Costa Sorriso: tutte realtà del territorio che da tempo cooperano con il Comune fornendo un importante supporto per il raggiungimento dell’obiettivo principale di un Ente pubblico, quello di migliorare il benessere dei Cittadini.

Con l’aggiunta del prezioso lavoro anche di persone di Brezzo di Bedero particolarmente sensibili al rispetto dell’ambiente, del territorio e della comunità, sono stati ripuliti il parco Castellaccio e l’area giochi dedicata ai bambini, il Belvedere Pasqué, luogo simbolo delle bellezze ambientali del Lago Maggiore, le vie dei centri storici di Bedero e di Brezzo, le spiagge e tutto il tratto da Porto Valtravaglia a Germignaga della Provinciale 69.

«Lungo la strada che costeggia il lago è stata raccolta una quantità enorme e preoccupante di rifiuti di ogni genere – fa sapere il primo cittadino Daniele Boldrini –. Per cercare di trovare un rimedio a questa situazione l’Amministrazione comunale valuterà la possibilità integrare i lavori programmati per la sicurezza delle strade provinciali, con particolare attenzione alla S.P. 69 che presenta alcuni tratti molto pericolosi, attivando anche un sistema di videocamere ed installazione di foto-trappole, considerato uno dei rimedi più efficaci per contrastare l’abbandono incontrollato di rifiuti».

Riguardo la sicurezza delle strade provinciali, invece, sono state stanziate nel bilancio comunale le risorse economiche per la realizzazione di passaggi pedonali con impianti semaforici. Un’opera che verrà realizzata in collaborazione con la Provincia di Varese in relazione al bando “Comuni Attivi” a cui ha partecipato il Comune.

Nell’ambito delle iniziative volte alla salvaguardia dell’ambiente, inoltre, l’Amministrazione comunale ha assunto impegni importanti che richiederanno la disponibilità di tutti e l’aiuto di chi si dedica con convinzione ed energia per al benessere del paese.

«In quest’ottica è stata avviata la collaborazione con l’Associazione Amo Madre Terra, conosciuta da tempo, insieme al suo Presidente Ermanno Masseroni, per la meritoria e costante opera di raccolta dei rifiuti abbandonati e diventata esempio e stimolo verso i giovanissimi al rispetto dell’ambiente – continua Boldrini -Nell’attuazione degli impegni assunti dal Consiglio comunale (in particolare con le Deliberazioni n. 40 del 18 dicembre 2019, con cui era stata dichiarata l’emergenza climatica, e n. 25 del 30 novembre 2022, che ha recepito le 13 proposte di azioni operative elaborate dal Tavolo per il Clima di Luino con il documento “Strategia Climatica Locale e Piano d’Azione”) l’Amministrazione rivolge l’attenzione verso altre importanti collaborazioni orientate alla sensibilizzazione ed all’attenzione delle persone, e dei giovani in particolare, verso il mondo vegetale».

L’ispirazione nasce anche dall’importante iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che nel 2019 aveva organizzato a Roma il “Villaggio per l’educazione ambientale”, avvicinando i ragazzi delle scuole alle principali tematiche ambientali, la scoperta della biodiversità, la tutela del mare, le azioni di contrasto ai cambiamenti climatici.