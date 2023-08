Sulle sponde del Lago Maggiore torna per la sua seconda edizione il Laveno (end of) Summer Fest: il super evento promosso dal Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello con il sostegno dell’Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Laveno Mombello e del Comune di Laveno Mombello, che ancora una volta sarà ad ingresso gratuito.

Il festival prenderà il via venerdì sera 1 settembre, con musica dalle ore 19.00. Calavera e Affari Grossi apriranno la serata, che sarà poi arricchita dal djset di Xqz con ospiti della Va Rap. Si esibirà poi Disse, scaldando il palco a Ele A, classe 2002: uno dei più importanti nuovi volti della scena rap italiana. Il venerdì proseguirà con il djset di Palazzi d’Oriente, direttore artistico del festival, & Michael Mills, che chiuderà la serata con un djset di Ulsa.

Sabato 2 settembre sarà dedicato a “Homeland showcase”, il pre-party del prossimo grande evento, che verrà presto annunciato. Questo evento seguirà il format di successo nato lo scorso aprile durante il primo anno di mandato del CCDG: un progetto ideato con Reflex Staff e Ego|Us che lo scorso anno ha portato 500 giovani al palazzetto di Laveno. La serata di apertura sarà dedicata a Elèna, seguita da Luca Re e Mett e tanti altri ospiti speciali che verranno presto svelati nel programma completo che uscirà prossimamente.

La giornata di domenica 3 settembre sarà invece riservata alla IV° tappa della Laveno Summer Cup, il torneo estivo di beach volley organizzato dal Consiglio comunale dei giovani con Volleyscag, offrendo così l’occasione di qualificarsi per la Supercoppa che si terrà il prossimo weekend durante la Festa dello sport. Sarà inoltre possibile partecipare a diversi laboratori, come quello organizzato dalle Farfalle Lilla, ” La felicità non ha peso! Amati”, un laboratorio artistico su sassi da decorare che verranno utilizzati nella caccia al tesoro del 10 settembre che si terrà a Laveno. E durante la tre giorni sarà presente lo stand gastronomico con anche proposte vegetariane, allestito dalla ProLoco Laveno Mombello Cerro.

Un evento che punta alla sostenibilità, cercando di offrire un festival a basso impatto ambientale, grazie alla collaborazione con il Tavolo del Clima di Laveno Mombello. L’idea è infatti quella di calcolare l’impronta ambientale dell’evento e compensare tramite la piantumazione di alberi con l’obiettivo di arrivare ad impatto zero, verranno inoltre adottati dallo stand gastronomico bicchieri ecosostenibili riutilizzabili.

«Ringraziamo gli sponsor che ci hanno supportato per l’iniziativa» concludono dal Consiglio Comunale dei Giovani di Laveno Mombello.

Per rimanere aggiornati e scoprire tutte le novità, seguite la pagina Instagram dell’evento (@lavenoendofsummerfest) e quella del CCDG (@ccdg_lavenomombello) e il sito dell’evento