Tempo buono a Ferragosto ma la storia dice che per Varese comincia la fine dell’estate

È la data tanto attesa che segna, in Italia, il momento culmine dell’estate, ma anche un rassicurante periodo in cui la bella stagione è ancora viva e settembre, il momento del rientro, della ripresa, sembra ancora lontano.

«Tanto siamo ancora in estate». Vero dal punto di vista del calendario, meno sotto il profilo della storia climatica della nostra provincia, dove Ferragosto segna il suono della campana per la fine dell’estate (che appunto il calendario cade con l’equinozio d’autunno, che nel 2023 cade il 23 di settembre).

Ferragosto 2023 (e oltre)

«Persiste la presenza di un esteso anticiclone sul Mediterraneo occidentale e buona parte del continente europeo associato a condizioni prevalentemente stabili. La risalita di correnti calde da sud-ovest determina un graduale aumento delle temperature e a tratti moderata instabilità sui rilievi»: questa la situazione offerta dal centro geofisico prealpino di Varese che serve a capire come sarà il tempo nei prossimi giorni. Il Ferragosto 2023 a Varese si prevede bello, caldo (max 30°C) ma con qualche temporale pomeridiano sui rilievi. Una giornata molto simile a quella di lunedì. La tendenza per i giorni a venire: mercoledì 16 agosto: in pianura cieli sereni o velati da nubi alte. Afoso specialmente sulla bassa padana. Maggiore nuvolosità in montagna accompagnata da alcuni rovesci e temporali, più probabili da metà giornata. Giovedì 17 agosto: parzialmente soleggiato con a tratti passaggi nuvolosi anche estesi che potranno portare alcuni rovesci perlopiù sulla fascia alpina, prealpina e pedemontana.

La storia

Dalla banca dati del Centro Geofisico Prealpino emergono alcune informazioni statistiche sul giorno di Ferragosto:

La temperatura media del giorno di Ferragosto è di 22.9°

La media delle temperature massime per il giorno di Ferragosto è di 27.1°

La media delle temperature minime per il giorno di Ferragosto è di 17.7°

Contrariamente a quello che si pensa, a Varese il periodo più caldo dell’anno cade nella terza decade di Luglio che ha temperature medie di 23.5° e dopo Ferragosto le temperature diminuiscono in maniera marcata, con media di solo 20.9° nella terza decade del mese. E’ quindi veritiero il detto popolare ‘temporal d’agosto rinfresca il bosco‘ anche se negli anni più recenti l’alta pressione africana ha portato ondate di calore anche a fine estate e la piovosità del mese di agosto è diminuita passando da 155 mm nel trentennio 1965-1994 a 140 mm nel trentennio 1991-2020.

Il giorno di Ferragosto più caldo si è verificato nel 2021 con temperatura media di 28.5°C. La massima più alta si è però registrata nel 1985 con 33°C , seguita da quella del 1988 con 32.5°C e dal 2021 con 32.3°C.

Il Ferragosto più freddo è stato nel 2006 con una temperatura minima di soli 12° .

I giorni variabili sono stati 20 (36%), quelli sereni 27 (48%) e quelli coperti soltanto 8 (16%). La pioggia è caduta 16 volte (31%, un anno su tre), sette delle quali con temporale. Il giorno di Ferragosto più piovoso si è verificato nel 2008 con 58.8