Tra passione fotografica e scoperta del territorio, a Busto Arsizio le immagini del Photo contest 2022

Anche quest’anno torna puntuale nelle sale di Palazzo Marliani Cicogna la mostra delle fotografie che hanno partecipato al Busto Arsizio Photo Contest, un concorso fotografico nato da un’idea di Andreella Photo nel 2018, che fonde la passione per la fotografia e la

promozione del territorio.

«Settembre segna il ritorno alla piena attività culturale e il Busto Photo Contest ne costituisce ormai una tappa riconosciuta – spiega la vicesindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli – Grazie all’intuizione di Andreella Photo, ospitiamo lo stimolante connubio tra il linguaggio artistico della fotografia e l’identità cittadina. Busto è infatti sempre protagonista assoluta della ricerca dei partecipanti al concorso, che ogni anno la attraversano con un occhio speciale, quello della macchina fotografica appunto, capace di coglierne aspetti reconditi, spesso non percepiti dallo sguardo, nella dimensione della consuetudine con cui noi, che pure molto la amiamo e la viviamo, la frequentiamo. Il pregio della mostra, che l’Amministrazione – e nella fattispecie l’assessorato alla Cultura e all’dentità – patrocina e ospita nella sede delle Civiche Raccolte, è di rendere pubblici e visibili questi aspetti inediti di Busto, offrendoli all’ammirazione, e spero anche alla riflessione, di tutti, cittadini e non».

L’edizione 2022 si è svolta il 3 e 4 dicembre e ha coinvolto più di 140 fotoamatori, che hanno immortalato la città seguendo i quattro temi proposti dalla direzione artistica del concorso, composta da fotografi professionisti: Ercole Colombo, uno tra i più importanti fotografi di Formula Uno al mondo, Davide Caforio noto autore bustocco, Alessandro Tamburini, un giovane talento della fotografia, e Lido Andreella, ideatore e creatore di Dia Sotto Le Stelle, il festival internazionale di fotografia ed arti multimediali.

“E’ sempre una grande soddisfazione vedere così tanti appassionati di fotografia cimentarsi in una due giorni di concorso per le strade della nostra città, alla ricerca dell’emozione e dello scatto perfetto – dice Sarah Leoni di Andreella Photo – Grazie alla loro visione, possiamo vedere la nostra città, la nostra quotidianità con occhi diversi. Spesso i partecipanti fanno amicizia tra loro, collaborano, si aiutano, ed è per noi è un’enorme soddisfazione vivere e condividere con loro la passione per la fotografia”.

I vincitori dei quattro temi del Contest 2022 sono:

Tema 1 – La magia del Natale in città: Manuela G. Milani

Tema 2 – Prospettive urbane: Fabio La Monica

Tema 3 – Work in progress: Massimo Oppedisano

Tema 4: Dedicato a Matteo Chinnici (Teokin) ci fotografiamo: Umberto Zanoni

La mostra sarà esposta dall’1 al 10 settembre e si compone di una quarantina di immagini: le fotografie vincitrici, i secondi ed i terzi classificati e le fotografie con merito di menzione da parte dalla giuria.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 1 settembre alle 19, con la premiazione dei vincitori dell’edizione e dei secondi e terzi classificati. Sempre venerdì durante il vernissage saranno svelate in anteprima le date della nuova edizione 2023.

L’ingresso alla mostra è gratuito.

Il museo è in via Fratelli d’Italia 12 ed è aperto nei seguenti orari: da martedì a giovedì 14.30 – 18.00 / Venerdì 9.30 – 13.00, 14.30 – 18.00 / Sabato 14.30 – 18.30 / Domenica 15.00 – 18.30 / Lunedì chiuso.