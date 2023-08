Tragedia a Marnate, muore a 24 anni al rientro dalla Giornata mondiale della Gioventù

Sgomento e grande cordoglio nella comunità marnatese per la notizia della morte improvvisa di Luca Re Sartù, morto oggi pomeriggio all’età di 24 anni appena rientrato dalla Giornata mondiale della gioventù a Lisbona.

Il ragazzo, che aveva iniziato a sentirsi male in Portogallo, al rientro in Italia era stato ricoverato in ospedale a Castellanza, poi trasferito al San Gerardo di Monza, dove è morto nel pomeriggio.

Tantissimi i messaggi di dolore e vicinanza alla famiglia per questa tragica e inspiegabile morte.

Il ragazzo, molto conosciuto a Marnate, frequentava gli ambienti della parrocchia, in particolare l’oratorio San Luigi, ed era figlio di Francesco Re Sartù, ex consigliere comunale di Marnate.

Ancora sconosciute le cause del decesso.