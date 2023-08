Tragedia in Alta Val Malenco, scivolano nel torrente nel tentativo di salvare il cane

Sono stati recuperati questa mattina dalle squadre del Soccorso alpino lombardo, i corpi delle due ragazze che hanno perso la vita ieri, giovedì 23 agosto, inghiottite dalle acque di un torrente nei pressi del ghiacciaio di Fellarìa in Alta Val Malenco.

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dai soccorritori: le due ragazze si trovavano in montagna nel comune di Lanzada, a una quota di circa 2500 metri ed erano con un cane che ad un tratto è caduto in acqua. A quel punto una delle due ha cercato di salvarlo ma è scivolata a sua volta così come l’altra ragazza nel tentativo di aiutare la compagna. Le ricerche delle escursioniste, entrambe della provincia di Lecco, sono scattate subito.

All’intervento di questa mattina hanno partecipato cinque tecnici specializzati nel soccorso in forra della squadra regionale lombarda, provenienti da diverse province, nove tecnici della Stazione di Valmalenco della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. La Guardia di finanza era presente con il Sagf e con l’elicottero, che stamattina all’alba ha portato in quota i soccorritori, nella zona del rifugio Bignami. Una delle due ragazze è stata ritrovata circa 200 metri più in basso rispetto al ponticello, l’altra, 150 metri sopra la diga. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.