Troppi batteri nelle acque del lago Ceresio, rinviata la pulizia dei fondali

Asfopuce (Associazione fondali punliti del Ceresio)ha deciso di rinviare la pulizia del lago a causa della massiccia presenza di cianobatteri, soprattutto nel bacino sud. La mattinata di pulizia dei fondali prevista in zona Riva San Vitale-Capolago si terrà quindi domenica 3 settembre 2023.

Il lago Ceresio, che in questi giorni è interessato anche dal fenomeno della fioritura anomala delle alghe che in alcune zone è talmente evidente da aver provocato una colorazione delle acque tendente al verde e al giallo, soffre in particolare il problema dell’inquinamento da plastiche e microplastiche.

Nei giorni scorsi era stata anche individuata una medusa cinese.