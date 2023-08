Troppi “daspo”, gli ultras del CUV19 fuori dallo stadio per due anni

Due anni senza tifo “ultras” allo stadio “Franco Ossola”, o per lo meno senza il gruppo più numeroso attualmente al seguito del Città di Varese. Il “CUV 19 Skannati” (la sigla sta per “Combat Ultras Varese”) ha annunciato che nelle prossime due stagioni sportive non sarà presente alle partite dei biancorossi, per lo meno sulle tribune.

In un comunicato pubblicato sui propri canali sociali, il CUV 19 spiega che alla base della decisione ci sono le diffide (i cosiddetti “daspo”) che hanno colpito i componenti del gruppo. Due in particolare gli episodi citati: i tentativi di scontro al termine di Openjobmetis-Fortitudo di basket nella primavera 2022 e quanto accaduto in seguito allo scudetto vinto (nel calcio) dal Napoli. In questa circostanza alcuni ultras varesini avevano vietato i festeggiamenti in città e una famiglia di origine partenopea era stata aggredita.

«Pur non potendo sostenere allo stadio – si legge nel comunicato – non faremo mai mancare la nostra presenza all’esterno, rispettando chi ci rispetta e continuando a coltivare i rapporti umani con i gruppi che intendono il vivere ultras come lo intendiamo noi».