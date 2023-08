Trovato a Luino un cane morto di stenti in casa: le associazioni animaliste denunciano

I vicini sentivano una brutta puzza già da un po’, e per questo avevano già avvertito l’amministratore.

Non potevano però immaginare cosa avrebbe trovato chi fosse entrato in quella casa della periferia di Luino, abbandonata da diverso tempo dal suo proprietario: il cadavere di un cane, ormai morto da tempo, chiuso a chiave in una camera del villino di un uomo che da diversi mesi aveva cambiato abitazione.

Quando sono entrati i Carabinieri e il servizio veterinario di ATS Insubria hanno trovato l’animale, un amstaff di 4 anni, morto di stenti da diverso tempo in una casa piena di rifiuti, tanto che è stato ritrovato incollato al pavimento. L’ultima volta che il cane è stato visto vivo risale al marzo di quest’anno.

Informate dei fatti si sono mosse subito diverse realtà animaliste: innanzitutto, ad assistere per testimoniare la situazione, c’era Cecilia Giulia Camanni, coordinatrice di Varese della LIDA: «Porteremo avanti la notizia di reato, contestualmente a quella che faranno i Carabinieri, e ci costituiremo parte civile – ha spiegato – Questo è un crimine vero e proprio, definito dall’articolo 544 ter del codice penale, con l’aggravante della sua morte».

«Assicuro che come partito animalista italiano faremo tutto affinché chi ha commesso questo gesto ignobile paghi» ha poi aggiunto Linda Alessandra Bighetti, bustocca, consigliere nazionale del Partito Animalista Italiano.

I tecnici di ATS hanno provveduto a portare in una cella refrigerata il corpo, che verrà sottoposto ad autopsia all’inizio di settimana prossima a Binago.