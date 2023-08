Trovato morto nella piscina di casa ad Appiano Gentile

Non sono serviti i soccorsi scattati intorno alle ore 10.30 di giovedì 24 agosto ad Appiano Gentile. Quando i sanitari, con il supporto di due squadre dei vigili del fuoco, sono entrati nell’abitazione di via Colombo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, che è stato ritrovato nella piscina dell’abitazione.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri; la prima ipotesi porterebbe a una caduta accidentale che ha portato all’annegamento nella giornata di ieri.