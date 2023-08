Gottardo bloccato, posticipati i lavori sulla linea del Sempione per far passare i treni merci

Dal 23 agosto riprenderà (a regime ridotto) il traffico nel tunnel di base del Gottardo, cuore del sistema Alptransit bloccato dal grave deragliamento avvenuto settimana scorsa. Ma nel frattempo per gestire i treni merci il gestore della rete ferroviaria italiana Rfi ha deciso di posticipare i lavori sulla linea Milano-Domodossola, che consente di impiegare l’altro tunnel di valico, quello del Sempione.

Una risposta immediata, resa necessaria per non bloccare il traffico dei treni merci sull’asse Genova-Rotterdam, che significa l‘area più dinamica d’Europa dal punto di vista dell’economia e della manifattura (pianura padana, valle del Reno, Nord Reno-Vestfalia, Benelux) e due dei maggiori porti del continente.

La fortuna – se così vogliamo dire – è che l’incidente nel supertunnel del Gottardo è avvenuto nel cuore d’estate, nel momento in cui minore è la domanda di trasporto, con le ferie delle fabbriche e anche per altre ragioni. Per queste ragioni il volume di treni è relativamente ridotto e gestibile anche in assenza del tunnel del Gottardo, anche se questo significa che una parte delle merci deve comunque essere deviato su mezzi stradali.

In questo periodo però erano previsti anche lavori su altre due linee di valico importanti per l’Italia, quello del Brennero verso l’Austria e quello del Sempione, verso Svizzera e Francia.

Dal 21 agosto la linea Milano-Domodossola doveva chiudere per una nuova fase di lavori del “ponte di ferro” (stradale e ferroviario) di Sesto Calende: un intervento che prevedeva lo stop alla linea ferroviaria, con servizi sostitutivi per i viaggiatori e la deviazione delle merci sul più lungo itinerario Novara-Domodossola, che ha anche minore capacità essendo a binario unico.

La concomitanza tra il blocco del Gottardo e la limitazione dell’asse del Sempione rischiava di paralizzare il traffico: per questo le diverse compagnie ferroviarie (il trasporto merci è completamente liberalizzato, ci sono diversi operatori) hanno chiesto ad Rfi di coordinare una risposta.

E oggi Rfi – contattata da Varesenews – conferma che i lavori previsti dal 21 agosto verranno posticipati di due giorni e inizieranno dunque dal 23. Può sembrare una modifica minore, ma non lo è: consente di mantenere aperto l’itinerario tra Sud e Nord Europa, perché poi dal 23 agosto riprenderà in parte il traffico sul Gottardo.

Ferrovie Svizzere: dal 23 agosto nel Gottardo potranno passare 90 treni merci al giorno

Il deragliamento nella canna Ovest del tunnel del Gottardo ha provocato il danneggiamento di 8 km di rotaie e 20mila traversine in cemento

Le ferrovie svizzere Sbb, nell’aggiornamento inviato oggi, informano infatti che dal 23 potrà riprendere il traffico nella canna Est della galleria di base del Gottardo: sarà possibile far transitare nella galleria circa 90 treni merci al giorno, mentre altri 20 continueranno a essere dirottati sulla linea panoramica.

I lavori per la riapertura della canna Est della galleria di base “sono in pieno svolgimento e procedono bene”: la canna Est non è stata danneggiata direttamente, ma per riaprirla è stata necessaria la sostituzione con un portone mobile del portone di cambio binario pesantemente compromesso nell’incidente. Nei prossimi giorni si procederà con i necessari interventi nell’apparecchio centrale che regola la circolazione dei treni. Inoltre, sarà necessario effettuare delle corse di prova.

I treni internazionali Italia-Svizzera torneranno presto a circolare direttamente

Miglioramenti in vista anche per l’offerta del traffico viaggiatori internazionale: dal 24 agosto sarà ripristinato il collegamento diretto per la maggior parte dei treni transfrontalieri da e per l’Italia. La durata del viaggio sarà così di 60 minuti in più anziché fino a 120 minuti in più. Gli orari di partenza in direzione nord-sud devono essere modificati: i treni da Zurigo per Milano e Venezia partono un’ora prima. In direzione sud-nord l’arrivo a Zurigo è posticipato di un’ora.

I collegamenti EuroCity da e per Basilea via San Gottardo sono soppressi tra Lugano e Milano. Questi treni circolano all’interno del territorio svizzero come IC21. Per proseguire la corsa è necessario cambiare. I treni da e per Bologna circolano esclusivamente sulla tratta italiana fino al 18 settembre. È necessario cambiare a Chiasso.

L’orario online verrà continuamente aggiornato. Attualmente è possibile consultare le modifiche d’orario per i prossimi giorni.

Un cantiere di mesi per ripristinare il tunnel Alptransit Gottardo

Il ripristino completo della galleria di base del Gottardo potrebbe richiedere fino alla fine del 2023-inizio 2024, hanno spiegato le Ferrovie Federali Svizzere.