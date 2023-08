Turbolenza sul volo Milano Malpensa-Atlanta, undici feriti

Undici persone, tra passeggeri e equipaggio, sono state portate in ospedale ad Atlanta a seguito di una grave turbolenza su un volo Delta Airlines da Milano Malpensa al più grande aeroporto degli Stati Uniti, operato con A359, con arrivo negli Usa nel pomeriggio di martedì (le 22 in Italia).

La turbolenza è stata affrontata durante la fase di atterraggio. La notizia è stata divulgata dalla stessa compagnia aerea.

“I membri del Delta Care Team si stanno mobilitando per connettersi con i passeggeri clienti del volo Delta 175 che ha subito gravi turbolenze prima di atterrare in sicurezza ad Atlanta” ha spiegato un portavoce della compagnia. “La nostra priorità è prenderci cura dei nostri clienti e dell’equipaggio che hanno subito infortuni”.

Non è ancora chiaro quante persone in totale dei 151 passeggeri e dei 14 membri dell’equipaggio abbiano avuto bisogno di cure, oltre alle undici che di certo sono state portate in ospedale.

(Foto: primo atterraggio di A359 a Malpensa, lunedì 28 agosto; qui l’articolo)