Turista americano di 36 anni colpito da arresto cardiaco a Malpensa appena sceso dal volo da New York

I primi passi dopo essere sceso dal volo intercontinentale, il dolore al petto e l’affanno, poi il cuore che si ferma.

Venerdì mattina alle 11.00 un turista statunitense facente parte di un comitiva proveniente da New York è stato colpito da un malore subito dopo l’atterraggio a Malpensa. L’uomo è stato subito soccorso e trasportato nell’infermeria del T1, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate fino al sopraggiungere di un arresto cardiaco, prontamente contrastato dall’equipe medica giunta a bordo dei mezzi di soccorso col defibrillatore.

Ristabilito un regolare ritmo cardiaco si è reso necessario l’intervento dell’automedica da Legnano per il trasferimento protetto in codice Rosso all’ospedale di Busto Arsizio non essendo più attivo da tempo il laboratorio di emodinamica dell’ospedale di Gallarate.

L’uomo si trova ora in prognosi riservata in terapia intensiva e non ha mai ripreso conoscenza.