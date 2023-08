Ultimi posti per partecipare ai test d’ingresso di economia aziendale in Liuc

Ancora posti disponibili per la prossima sessione del Test di Economia aziendale in programma mercoledì 30 agosto 2023, da remoto. Chiusura iscrizioni martedì 22 agosto. Per informazioni e iscrizioni clicca qui.

L’ammissione alla laurea triennale in Economia aziendale è invece diretta, senza test di ammissione, per gli studenti che alla Maturità hanno ottenuto una votazione pari o superiore a 85/100.

Per immatricolarsi al corso di laurea Triennale in Ingegneria Gestionale è obbligatorio per tutti gli studenti sostenere il test TOLC-I erogato dal CISIA.

PERCORSI DI AVVICINAMENTO –

Tornano alla LIUC i Percorsi di avvicinamento all’Università, destinati alle matricole delle Lauree Triennali. Un’iniziativa pensata per far sentire gli studenti parte della nuova comunità e introdurli allo studio universitario.

Le attività si svolgeranno esclusivamente in presenza, da lunedì 11 a venerdì 15 settembre 2023, e verteranno su vari ambiti disciplinari, utili sia agli studenti di Economia sia a quelli di Ingegneria.

Due i moduli proposti: Principi di Matematica e Statistica e Introduzione al Business English.

Le lezioni si svolgeranno dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Nel corso della pausa sarà possibile pranzare presso l’Area Self Service dell’Università e scoprire insieme i principali luoghi della nuova realtà.

La prima giornata, lunedì 11 settembre, sarà aperta da un saluto del Rettore Federico Visconti.

Per info: orientamento@liuc.it

Le lezioni per tutti gli studenti riprenderanno lunedì 18 settembre.