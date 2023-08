Ultimo ballo alle Bettole, c’è la Tris Quarté Quinté

Termina nella serata di mercoledì 30 agosto la stagione estiva del galoppo a Varese. L’ultima riunione segue quella molto ricca di sabato scorso, nobilitata dal Gran Premio vinto dal favorito Sopran Pechino che ha da dato a Dario Vargiu il sesto successo nella classicissima delle Bettole.

Per la serata di chiusura (prima corsa prevista alle 19,55, ingresso gratuito) il palinsesto prevede la “Tris Quarté Quinté”, gara sempre attesa dagli scommettitori che possono cimentarsi nell’impresa di azzeccare i primi quattro o cinque classificati. La corsa prescelta è la sesta e ultima, il “Premio Monate” che è anche quella di maggiore qualità e con il montepremi maggiore.

Sulla pista in erba e sulla distanza dei 1.500 metri saranno ben 14 i cavalli tra le gabbie: il principale favorito pare Gagliardo che ha peso leggero, parte allo steccato ed è affidato alla brava Sara Del Fabbro che ben conosce la curva e la retta dell’ippodromo varesino. I rivali designati sembrano Lucifero e She Looks Like Fun rispettivamente con Claudio Colombi e Ivan Rossi mentre ulteriori nomi da tenere d’occhio (secondo gli esperti delle Bettole e di Trotto&Turf) sono Trevithick e Miami of Delano.

Anche il “Premio Cadrezzate” è di ottimo livello, una handicap con 11 soggetti iscritti che battaglieranno sui 1.950 metri su sabbia. In questo caso i pronostici riguardano Bancodorio con Salvatore Sulas in caso di corsa tirata e Chiedimi la Luna (Sandro Gessa). Pericolosi anche Sopran Everest e Breckland così come Willy Il Coyote e Sopran Nigella.

Il programma si apre con il “Premio Angera” sui 2.700 metri in sabbia handicap di minima nella quale Charlie Max (con Walter Gambarota) e Maleducata (Dario Vargiu) possono contendersi il successo. Alle loro spalle spuntano Mission Impossible e Voice Of Dragon. Segue la hunter race con in sella amazzoni e gentlemen, il “Premio Frattini” sui 1.600 metri in erba. Il borsino dei pronostici parla di Vincere Insieme (Bellucco), Bridge Dino (Ferramosca) e Kaboo (Vitabile).

Si prosegue poi con il “Premio Boarezzo”, reclamare per femmine di 2 anni e oltre che si sfidano sulla sabbia. I metri sono 1.400 in questo caso: Zuleika (Sandro Gessa) e Valganna (Vargiu) ci provano sfruttando il peso leggero mentre Glorenza (Mezzatesta) può sfruttare le proprie qualità. Infine, a precedere la Tris Quarté Quinté, un’altra gara per amatori, il “Premio MyliusCafé” nella quale l’anziana Insapect (Mazzoleni) prova ancora a dire la sua contro i ben più giovani Raven’s Love (Vitabile) e Berenson (Bodini).