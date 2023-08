Un anno senza Piero Angela. Sulla Rai un’intera giornata dedicata al divulgatore più amato

Un anno fa, il 13 agosto 2022, moriva all’età di 93 anni Piero Angela, personaggio televisivo e divulgatore più amato dal grande pubblico.

In occasione del primo anniversario della scomparsa, Rai Cultura gli dedica oggi “Grazie Piero“. In serata una puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta: “Piero Angela – Un viaggio lungo una vita”, in cui il figlio Alberto ripercorre tutte le tappe della sua carriera.

Qui il palinsesto di “Grazie Piero”