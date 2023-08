Un viaggio tra stelle e galassie all’oasi Lipu Palude Brabbia

“Un viaggio tra stelle e galassie – 9 settembre ore 20.30 – Con Piergiovanni Salimbeni e Valerio Zuffi di Auriga.

Il 9 settembre la Riserva Naturale Palude Brabbia ospiterà il telescopio digitale di Binomania coi quali sarà possibile ammirare gli astri ce ammirare le galassie e le nebulose nonostante l’inquinamento luminoso. Una tecnologia perfetta per ammirare i corpi celesti, avvicinandosi un po’ di più a quei misteri nei quali l’Universo è avvolto.

Piergiovanni Salimbeni, direttore di Binomania.it- Il magazine on line dedicato al mondo del binocolo e degli strumenti ottici e digitali e Valerio Zuffi, responsabile di Auriga.it, nota azienda nel settore dei telescopi astronomici saranno i relatori della serata.

Il costo dell’evento sarà totalmente devoluto all’oasi LIPU.

Donazione: • 12€ ADULTI • 10€ SOCI LIPU E BAMBINI DAI 10 ANNI IN SU Ritrovo presso il Centro Visite LIPU di Inarzo (VA), ore 20:30 Per info e prenotazioni: Per info e prenotazioni: www.lipupaludebrabbia.it

L’evento sarà annullato in caso di pioggia.

Per ulteriori informazioni: https://www.binomania.it/evento-in-viaggio-tra-stelle-e-galassie-oasi-lipu-varese/ “