Una delegazione dalla città cinese di Anyang in visita a Gallarate

Delegazione cinese in visita a Gallarate, dalla popolosa città di Anyang, nella Cina interna: il governatore di Anyang, Yuan Jiajian, insieme a una delegazione di rappresentanti locali, è arrivato anche in municipio per un incontro con il sindaco Andrea Cassani.

La visita in Italia è frutto di una iniziativa con il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito di uno scambio culturale che promuove il dialogo e la conoscenza reciproca, e prevede uno scambio anche con l’Isis Ponti, apprezzata scuola di formazione tecnica in città.

Anyang è una popolosa città ben 6 milioni di abitanti, nella provincia cinese dell’Henan (Cina Nord-Occidentale) e a una economia incentrata sull’industria manifatturiera e la logistica. «Siamo grati per l’opportunità di rafforzare i legami culturali e amichevoli tra le nostre comunità, aprendo porte a futuri scambi e collaborazioni che arricchiranno entrambi i nostri mondi» ha detto il sindaco Cassani.

«Durante la loro visita, i nostri ospiti sono stati colpiti dalla bellezza e dall’organizzazione di Gallarate» ha continuato il sindaco. «L’ordine e la pulizia che caratterizzano la nostra città hanno catturato la loro ammirazione».

Da citare come curiosità lo scambio di doni di cortesia tra gli amministratori: il sindaco italiano ha donato una agenda Maga e il catalogo sulla mostra di Andy Wahrel al museo d’arte contemporanea cittadino, mentre il governatore cinese ha donato una stola con un’ideogramma di auspicio a fortuna.

Già nell’ottobre 2019 Gallarate aveva ricevuto la visita di una delegazione da altra area della Cina.