Una denuncia e tre “daspo”: giro di vite dei carabinieri in aeroporto a Malpensa

Proseguono i servizi di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Gallarate presso l’Aeroporto di Milano – Malpensa per arginare i fenomeni di abusivismo, accattonaggio, molesto e permanenza di soggetti senza fissa dimora.

I servizi, effettuati di concerto con l’Ufficio Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo di Malpensa, sono stati intensificati proprio per garantire maggior sicurezza ai tanti passeggeri in transito nel ponte di ferragosto.

Grazie ai controlli eseguiti, che hanno impegnato sia i Carabinieri della Stazione dell’Aeroporto della Malpensa sia quelli della Stazione di Somma Lombardo, è stato denunciato un 63enne italiano, colto in aerostazione nonostante un divieto di ritorno nel comune di Ferno, e sono state sanzionate 3 persone, tutte senza fissa dimora, che bazzicavano nell’area Arrivi del Terminal 1. Per questi ultimi è scattata la segnalazione all’Autorità Amministrativa per la sottoposizione al provvedimento di “D.A.SPO. Urbano”.