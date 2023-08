Una notte per scoprire le stelle in uno dei parchi più belli di Lombardia

Una coperta per sedersi sull’erba, da posizionare prima di alzare gli occhi verso le stelle e ammirare il cielo di notte, per tutta la notte: l’appuntamento è a Villa Annoni a Cuggiono, uno dei parchi più belli di Lombardia, il più grande parco cintato di tutta la regione (secondo solo alla Reggia di Monza).

Sabato 26 agosto viene proposta una serata semplice e insieme speciale: una cena nel parco alle 19, poi la serata per guardare le stelle nel pratone centrale del parco. Guida l’osservazione Luca Buzzi, della Società Astronomica Schiaparelli di Varese.

C’è però un elemento davvero insolito: per chi vuole continuare a sognare le stelle si può rimanere anche a pernottare nel parco, immersi tra l’erba e gli alberi.

Per pernottare si deve chiamare allo 02 97263229, dalle 9 alle 12, fino a venerdì. Il 23 agosto invece è la scadenza ultima per prenotare al numero 339 2122098 la cena, con menù da 20 euro per adulti (antipasto misto, pasta al forno, dolce, acqua e vino)e 10 per bambini.

Per i bambini c’è anche un’altra proposta già al pomeriggio, a Villa Annoni: alle 15.30 la presentazione del libro “Lo sciopero degli uccellini” di Stefania Forlani. Lettura animata di Nora Picetti. Laboratorio di casette per uccelli con Roberto Bovati.

Partecipazione gratuita con prenotazione, al numero 3311107660 o con mail a nora.clorofilla@gmail.com