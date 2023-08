Una nuova squadra per la sezione FAI della Valcuvia, Luino e Verbano Orientale

Una rinnovata squadra per la sezione FAI della Valcuvia, Luino e Verbano Orientale. Un nuovo gruppo di persone infatti, ha deciso di partecipare al nucleo di volontari sul territorio dell’Alto Verbano. I primi incontri si sono svolti nell’ultimo mese con una quindicina di persone di tutta la zona che si sono rese disponibili per aiutare il FAI nella valorizzazione dei beni culturali, artistici e di tutto il patrimonio ambientale nell’alto Varesotto.

Marco Colnago, Capo Delegazione FAI di Varese, ha tirato le fila per la costruzione di questo nuovo gruppo che nei prossimi mesi avrà come fulcro Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno, bene del Fondo Ambiente Italiano sul territorio, ma non solo. Il nuovo gruppo inizierà presto la sua collaborazione con l’ente italiano per la tutela del territorio e dell’arte.

Per chi fosse interessato a collaborare in maniera attiva può contattare la Delegazione FAI di Varese all’indirizzo: varese@delegazionefai.fondoambiente.it.