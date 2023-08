Una passeggiata per famiglie da Sant’Anna ai Mulini di Gurone

La città dei bambini di Malnate propone alle famiglie una passeggiata facile alla scoperta del territorio e della sua storia, raccontando nei luoghi che ne sono protagonisti, le vicende che legano Gurone, i Mulini e Bizzozero a Varese. Una storia ricca di natura intrecciata alla vita produttiva mossa dalle acque dell’Olona.

L’appuntamento è per sabato 26 agosto alle ore 9.20 alla chiesa di Sant’Anna, in via Adua a Gurone di Malnate. Da qui partirà l’escursione alle ore 9.30 e qui si farà rientro attorno alle ore ore 12.30.

Chi lo desidera può fermarsi per un picnic in zona Mulini di Gurone.

L’escursione è adatta a tutti ed è percorribile anche con il passeggino.

Le passeggiate sono condotte da Guide esperte di Storia Locale.

Per info e scrizioni telefonare allo 0332 275267 oppure scrivere a cittadeibambinimalnate@comune.malnate.va.it.